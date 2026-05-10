Допълнително почистване по трасето на Джиро д'Италия в София

Столичният инспекторат е извършил допълнително почистване по трасето и прилежащите пространства по маршрута на колоездачната обиколка Джиро д'Италия в София. Това съобщиха от инспектората. Днес в столицата завършва третият етап от колоездачната обиколка Джиро д'Италия, като финалът е предвиден на площад „Народно събрание" до паметника на Цар Освободител.

През изминалите дни, успоредно с регулярните дейности по график в града, е било извършено ръчно почистване на наносите от кал и прах, миене на улиците с автоцистерни, както и цялостна уборка на ключови участъци от трасето, по което ще преминат състезателите и гостите на събитието.

В деня на финала в София, в района на площад „Св. Александър Невски", където се очаква засилен поток от граждани и посетители, е създадена организация за по-често обслужване на кошчетата и поддържане на чистотата.

„Нашата цел е приветлива и подредена градска среда, както и максимално удобство за всеки присъстващ", заяви директорът на Столичния инспекторат д-р Павлин Коджахристов.

На терен са и дежурни екипи, които следят за поддържането на чистотата по време на събитието.

"Oтброяваме последните часове до пристигането на Giro d'Italia в София. Месеци подготовка, хиляди часове труд и едно голямо очакване се събират в този миг. София става част от историята пред погледа на стотици милиони хора по целия свят. София е готова. София е Giro", написа кметът Васил Терзиев в профила си във фейсбук.

За събитието са въведени временни ограничения на движението в централната градска част и по основни булеварди в столицата, както и промени в градския транспорт. Над 800 полицейски служители са ангажирани с организацията на движението и сигурността в София за преминаването на колоездачната обиколка.