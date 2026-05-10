Катастрофа с ранен моторист и 4 коли затруднява движението по пътя за Гърция край Благоевград

Движението по главен път І-1 София – Кулата при 363-ти км в района на Благоевград при „Кончето" се осъществява в изпреварващата лента и в двете посоки поради пътнотранспортно произшествие, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура".

На място трафикът се регулира от пътна полиция.

От агенцията предупреждават шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.

Пътният инцидент е станал след като моторист е пострадал пътя. Шофьор на лека кола е спрял, за да му помогне. През това време в колата му се удря втора, а след нея още една и микробус. Мотористът е сериозно пострадал и е транспортиран с линейка до МБАЛ- Благоевград. Леко пострадала е и една пътничка в лека кола.