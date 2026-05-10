Джирото запуши Пловдив (Снимки)

24 часа Пловдив онлайн

Трафикът по отворените булеварди е изключително натоварен. Снимка: 24 часа Пловдив онлайн

Опашките от коли едва се придвижват, а шофьорите търсят откъде могат да се придвижат

Колони от автомобили пъплят по част от отворените улици на Пловдив, тъй като други са затворени заради световната колоездачна обиколка на Италия. Минимум половин час е нужен, за да се измине пътят от жп прелеза на бул. "Копривщица" по "Шести септември" с десен завой по "Руски" и оттам до църквата "Света Петка".

Полицейски постове са преградили бул. "Васил Априлов" към моста на УХТ. Това принуждава трафика да върви само по "Шести септември", но точно до кръстовището с "Руски" отново има патрулка. Затова водачите нямат друг избор, освен да завият надясно по "Руски" или наляво към "Победа", но там ги чака друг "капан", тъй като бул. "България" също е затворен заради Giro d'Italia. 

Полицаи са блокирали бул. "Шести септември" при кръстовището с "Руски". Снимка: 24 часа Пловдив онлайн

Опашките от коли към Търговската гимназия едва се придвижват. Тясната улица "Преслав" покрай Пожарната се е превърнала в магистрала, а "Гладстон" не може да поеме тежкия трафик. В подлеза до пощата е още по-драматично, тъй като и трите ленти са плътно задръстени. Не по-различна е ситуацията и по бул. "Княгиня Мария Луиза", както и по бул. "Източен". 

Колони от автомобили чакат, за да излязат от подлеза. Снимка: 24 часа Пловдив онлайн

Че ще има проблеми, беше ясно предварително, тъй като градските власти от дни наред предупреждаваха, че ще бъдат затворени бул. "Цар Борис III Обединител" и бул. "България". Очаква се в следобедните часове да настъпи облекчение, след като колоездачите се изтеглят и поемат към Пазарджик. 

Трите ленти на бул. "Княгиня Мария Луиза" са заети. Снимка: 24 часа Пловдив онлайн

