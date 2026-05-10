Джирото запуши Пловдив (Снимки)

Колони от автомобили пъплят по част от отворените улици на Пловдив, тъй като други са затворени заради световната колоездачна обиколка на Италия. Минимум половин час е нужен, за да се измине пътят от жп прелеза на бул. "Копривщица" по "Шести септември" с десен завой по "Руски" и оттам до църквата "Света Петка".

Полицейски постове са преградили бул. "Васил Априлов" към моста на УХТ. Това принуждава трафика да върви само по "Шести септември", но точно до кръстовището с "Руски" отново има патрулка. Затова водачите нямат друг избор, освен да завият надясно по "Руски" или наляво към "Победа", но там ги чака друг "капан", тъй като бул. "България" също е затворен заради Giro d'Italia. Полицаи са блокирали бул. "Шести септември" при кръстовището с "Руски". Снимка: 24 часа Пловдив онлайн

Опашките от коли към Търговската гимназия едва се придвижват. Тясната улица "Преслав" покрай Пожарната се е превърнала в магистрала, а "Гладстон" не може да поеме тежкия трафик. В подлеза до пощата е още по-драматично, тъй като и трите ленти са плътно задръстени. Не по-различна е ситуацията и по бул. "Княгиня Мария Луиза", както и по бул. "Източен". Колони от автомобили чакат, за да излязат от подлеза. Снимка: 24 часа Пловдив онлайн