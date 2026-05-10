Близо 360 млади атлети от шест държави участваха в турнира „Младост" в Русе

На 9 май Русе бе домакин на едно от най-силните лекоатлетически събития за юноши и девойки под 18 години на Балканите – Международния турнир „Младост". Въпреки проливния дъжд и тежките метеорологични условия, 357 състезатели от 47 клуба и шест държави – България, Румъния, Турция, Сърбия, Украйна и Молдова, излязоха на Градския стадион и превърнаха надпреварата в истински празник на младата атлетика.

Състезанието се организира за тринадесети път от СЛАК „Дунав" Русе със съдействието на Община Русе и Българската федерация по лека атлетика. Турнирът за пореден път затвърди репутацията си на престижна сцена за изява на младите таланти, като само в рамките на един ден бяха покрити 13 норматива за участие в Европейското първенство за юноши и девойки под 18 години, което ще се проведе от 16 до 19 юни в Риети, Италия.

Един от най-силните моменти в програмата бе впечатляващото представяне на Мария Илиева от СК „Ивайло 93" – Велико Търново, която постави нов национален рекорд в хвърлянето на копие с резултат 54.09 м. Постижението ѝ бе посрещнато с бурни аплодисменти от зрителите и участниците.

Най-много отличия в надпреварата завоюва турският отбор, който демонстрира отлична подготовка и висока спортна класа.

Достойно представяне записа и домакинът СЛАК „Дунав" Русе, чиито състезатели спечелиха четири медала:

• Йова Петрова – сребърен медал в овчарски скок с резултат 3.20 м.;

• Боян Захариев – бронзов медал в овчарски скок с резултат 4.00 м.;

• Филип Айзнер – бронзов медал на 1500 м с време 4:17.68 мин.;

• Михаела Михайлова – бронзов медал в хвърлянето на копие с резултат 46.51 м. и покрит норматив за Европейското първенство.

Организаторите отличиха шестимата най-добри атлети в турнира с парични премии за постигнатите високи резултати. Сред най-впечатляващите индивидуални постижения се откроиха тези на Емре Чивилек (Турция), който спечели бягането на 110 м с препятствия при юношите с време 13.41 сек., както и Айше Айдин (Турция), триумфирала при девойките на 100 м с препятствия с резултат 13.90 сек.

Лицата на турнира – рекордьорите на България Анелия Нунева и Евгени Игнатов, наградиха шампионите в отделните дисциплини. Заместник-кметът на Русе Борислав Рачев откри официално Международния турнир „Младост", като приветства участниците и гостите на събитието. В своето обръщение той подчерта значението на спорта за развитието на младите хора и поздрави организаторите за утвърждаването на Русе като домакин на едно от най-престижните младежки лекоатлетически състезания в региона. "Турнирът за пореден път доказва, че Русе е сред водещите центрове на младата атлетика – място, където се изграждат бъдещите шампиони на Европа", отбеляза Рачев.

На събитието присъства още и генералният секретар на Българската федерация по лека атлетика Илиян Пищиков.

Организаторите изразяват своята благодарност към всички партньори и съмишленици, допринесли за успешното провеждане на събитието – Община Русе, БФЛА, „Дунарит" АД, ВиК – Русе, „АС СТРОЙ" АД, лечебни заведения „Медика", аптеки „Астра", минерална вода „Бачково", „Каолин" АД, доброволците от Общински младежки дом и професионалния съдийски екип.