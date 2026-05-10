Катастрофа образува километрична колона на Източния обходен път на Пловдив (Снимки)

Колите не могат да се изтеглят напълно извън пътя. Снимка: 24 часа Пловдив онлайн

Огромна колона от автомобили се образува заради катастрофа на Източния обходен път на Пловдив, видя "24 часа". 

Инцидентът е станал малко след пътен възел "Скобелева майка", в лентата за движение от Рогошкия надлез към града. Материалните щети по автомобилите не са сериозни, няма данни за пострадали. Най-вероятно става въпрос за неспазена дистанция. 

Шофьори заобикалят катастрофата. Снимка: 24 часа Пловдив онлайн

Макар катастрофата да е лека, тя затруднява движението, тъй като колите не могат да се изтеглят напълно извън пътя и шофьорите карат внимателно. Тези, пътуващи към Пловдив, ползват частично лентата за насрещно движение, за да заобиколят произшествието. Колоната е около 2 км.

Друг инцидент се е случил между Рогош и Маноле, преди жп надлеза. Бус се е озовал в канавката. На място има пътна помощ, а полицейски екип регулира трафика. 

Пътна помощ изтегля автомобила. Снимка: 24 часа Пловдив онлайн

