Даниел Панов: Благодаря на всички, с които свързахме Велико Търново със световното колоездене

С благодарствени думи кметът на Велико Търново Даниел Панов се обърна към всички, ангажирани с подготовката и организацията на Giro d'Italia и домакинството на старопрестолния град на голямото състезание.

„С Giro d'Italia Велико Търново и световното колоездене вече са едно цяло! Заедно написахме нова страница в историята на нашия град и на България! Старата столица остава в центъра на вниманието на стотици милиони зрители и десетки хиляди гости тук, дошли за Giro d'Italia – състезание от световна величина.

Повече от половин година работа, която в голямата си част остава извън полезрението. Но именно благодарение на цялата отдаденост на всички хора Giro d'Italia се случи и градът ни се представи отлично", коментира Панов.

„Благодаря на целия ми екип в Община Велико Търново, координиран от заместник-кмета Георги Недев, на Министерството на туризма и на Министерството на младежта и спорта, на Общинската туристическа агенция „Царевград Търнов", на всички партньори, на всички ентусиасти и доброволци, които помагаха – и от „Търново Ултра", и от „ТърновоРънс", и от СК „Глиган" и спортните клубове, на всички фолклорни състави, които се обединиха. Благодаря на екипите на полицията, пожарната и „Паркинги и гаражи", които се справиха отлично и цялото състезание премина спокойно. Благодаря и на мъжете и жените от ОП „Зелени системи", които още от 5ч. всяка сутрин бяха на терен, за да бъде градът ни чист и приветлив", каза Панов.

Кметът изказа специална признателност и на гражданите: „Вие създадохте една невероятна атмосфера и доказахте гостоприемството на Старата столица! Благодаря ви за търпението към всички трудности – ремонти, затворени улици, затруднено движение, които винаги са част от организацията на толкова големи прояви. Вярвам, че всички усилия си струваха! Продължаваме и занапред".