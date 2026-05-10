Прокуратурата в Перник разследва дръзко хулиганство за стрелбата по автобус

Наказанието е до 5 години затвор

Засега няма обвинени

Хулиганство, отличаващо се изключителен цинизъм и дързост. Така Районна прокуратура - Перник е определила случая, по който са задържани четирима младежи, единият непълнолетен, които стреляха по автобус № 20 от градския транспорт в миньорския град. Те счупиха стъклата на превозното средство. За дръзкото хулиганство се предвижда до 5 години затвор, но засега няма обвинени.

По време на инцидента в автобуса са се намирали трима пътници, както и водачът на моторното превозно средство и кондуктор. Няма пострадали при инцидента, но с действията си извършителят е създал реална опасност за здравето на гражданите, както и е нарушил грубо обществения ред, пишат от държавното обвинение. Оттам не съобщават за обвинени, но от полицията в града вече казаха, че са арестувани четирима. За случая се разчу след публикация във фейсбук на кмета на града Станислав Владимиров. Самият пистолет е бил въздушен.

Незабавно след получаване на сигнала са предприети неотложни действия по разследването и други процесуални действия за установяване на всички обстоятелства по случая, включително и за доказване на авторството на деянието. Извършен е оглед на местопроизшествие, разпитват се свидетели, изземват се веществени доказателства и се назначават експертизи, включително с цел установяване вида на използваното оръжие, с което са произведени изстрелите, пишат от държавното обвинение.

Дежурният прокурор е дал указания на разследващия орган за извършване на всички необходими действия по разследването в кратки срокове.

Работата по разследването продължава под надзора на Районна прокуратура – Перник.