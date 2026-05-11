Персонален НОИ от "24 часа": Кога се получава преизчислена пенсия

Работещ пенсионер съм вече трета година. Кога ще получа увеличението на пенсията ми, което сте направили този месец с допълнителния стаж? Велко Петков

От 1 април всяка година Националният осигурителен институт (НОИ) преизчислява служебно пенсиите на всички пенсионери, които са продължили да работят и да се осигуряват след пенсионирането си. На преизчисляване подлежи размерът на трудовите пенсии, каквито са пенсиите за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност поради общо заболяване и за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест. Условието е пенсионерът да е придобил осигурителен стаж през 2025 г. независимо от продължителността му и да не е подал заявление за ежегодно преизчисляване на пенсията му с осигурителен стаж и осигурителен доход, придобити след пенсионирането. За служебното преизчисляване на пенсиите се вземат предвид данните за осигурителен стаж, подадени от работодателите, а за самоосигуряващите се лица – данните за периодите с внесени от тях осигурителни вноски, които се отнасят за времето до 31 декември включително на предходната календарна година.

Съгласно Кодекса за социално осигуряване пенсиите и добавките към тях се изменят и преизчисляват с разпореждане, издадено от длъжностното лице, на което е възложено ръководството на пенсионното осигуряване в съответното териториално поделение на НОИ, или други оправомощени длъжностни лица, като същото се издава в срок до 4 месеца от правопораждащата дата или от получаването на необходимите документи и/или данни съгласно предвиденото в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж. В наредбата е посочено, че 4-месечният срок за произнасяне на длъжностното лице по пенсионното осигуряване при ежегодното преизчисляване на пенсиите с допълнително придобития от лицата осигурителен стаж след пенсионирането им започва да тече от 1 април на съответната година.

Следва да се подчертае, че преобладаващият брой пенсионери получават своята преизчислена пенсия още с плащането през април и само при наличие на определени конкретни за дадения пенсионер обстоятелства преизчисляването може да се наложи да се извърши в по-дълъг, но не повече от регламентирания 4-месечен срок.