Васил Терзиев: София днес е домакин на празник, какъвто не е имала в историята си

„София днес е център на световното колоездене. След месеци на огромни усилия, сме свидетели на спортен празник, какъвто градът ни не е имал в цялата си история", заяви кметът на София Васил Терзиев в очакване на финала на третия етап на престижното международно колоездачно състезание Джиро д'Италия , на което столицата е домакин, съобщават от Столична Община.

В обръщението си Терзиев подчерта, че реализацията на събитието е плод на упорита работа и вяра в потенциала на София да приема форуми от най-висок ранг. По думите му, въпреки първоначалния скептицизъм на мнозина, общите усилия са довели до успех.

„В началото малко хора вярваха, но успяхме да се преборим тази идея да се случи. Независимо от политически партии и правителства, показахме, че можем да работим заедно. Нека това бъде пример как трябва да действаме, за да представяме България пред света като най-добрата дестинация", посочи кметът.

Терзиев акцентира още върху символиката на мястото, където ще бъде финалът - пред сградата на старото Народно събрание, подчертавайки девиза „Съединението прави силата". Той отбеляза, че присъствието на хиляди колоездачи по улиците на София е ясен сигнал за нуждата от по-добра инфраструктура.

„Хората, които карат колело в нашия град, са много. Видяхме ги днес по целия маршрут. Нашата задача като управление е просто да създадем необходимите условия за тях", допълни той.

Кметът изказа благодарност към всички организатори и доброволци, направили възможно провеждането на едно от най-престижните състезания в света на българска земя, и пожела на столичани да се насладят на спортния дух на деня.