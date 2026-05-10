Куриер от Пловдив си присвои пари от доставки, осъдиха го

Работил по-малко от 2 месеца, преди да прецени, че може да си прибира част от наложените платежи

Куриер на една от големите фирми, работил на територията на пловдивския район "Западен", се сдоби с присъда, защото си присвоил парите от наложения платеж на няколко пратки. Това му е първо сблъскване със закона и е получил условно наказание.

Мъжът започнал работа във фирмата на 26 януари 2024 г. Трябвало да разнася пратки по адреси в кварталите "Христо Смирненски" и "Прослав", а парите от тези с наложен платеж трябвало да предаде на касата на дружеството всяка вечер преди края на работното време. Около 2 седмици след като започнал работа обаче, той започнал да не се отчита всяка вечер. Пряката му ръководителка му звъняла, но той не вдигал веднага и после се оправдавал, че нямал време и баба му била болна. Случвало се и парите да излизат по-малко, като човекът обяснявал, че някой му ги е взел или че "нещо се е объркал".

Не минали и два месеца откакто мъжът бил куриер и той вече преценил, че може да прибира за себе си парите от някои пратки с наложен платеж. На 18 март той взел 410,57 лв. от двама клиенти, които не отчел. За да прикрие следите си, той не отбелязвал в системата, че е доставил пратките. На следващия ден отново си присвоил парите от две доставки, този път на обща стойност 362,02 лв. На 21-и пък си прибрал 248,70 лв. от един клиент. След 2 дни фирмата извършила ревизия, установила много липси и още два по-късно куриерът бил уволнен дисциплинарно.

Мъжът се изправил пред Районния съд в Пловдив 2 г. по-късно и се признал за виновен. Магистратите му наложили 12-месечна условна присъда, като след редукцията с 1/3 той ще трябва да изтърпи 8. Изпитателният срок на наказанието е 3 г.

Присъдата не е окончателна и подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок пред Окръжния съд в Пловдив.