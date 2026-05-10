Андрей Янкулов: Останах с оптимистични очаквания от наследника си Николай Найденов

Предадох правосъдното министерство с доста инициативи за краткия период, в който бях на поста. Има и неща, който моят наследник Николай Найденов може да подеме. Това каза пред Нова тв бившият правосъден министър Андрей Янкулов. С него се запознали при предаването на властта. От от дългия разговор, който провели, Янкулов бил с оптимистични очаквания.

С правомощията на правосъдния министър трудно се решават проблеми, но могат да се поставят въпроси за решаване пред ВСС. Остават предложенията за образуване на дисциплинарни производства. Прокурорската и съдийската колегия ще решат дали да образуват дисциплинарки. Моите очаквания са да го направят, защото има доста силни аргументи за Борислав Сарафов и за Емилия Русинова, каза Янкулов. Той визираше предложенията си за уволнение на двамата заради уронване престижа на съдебната власт. При Сарафов поводът бе изказването за "Туйн пийкс", както нарече случая с шестте трупа на Петрохан. А при шефката на Софийската градска прокуратура това, че е пътувала в една кола с обвинения като лобист в съдебната система Петьо Петров-Пепи Еврото.

Не е имало битка с Борислав Сарафов в нито един момент. Но трябваше да бъде поставен въпроса за легитимността му като временен главен прокурор. Той бе ограничен до 21 юли миналата година, но някак остана на поста, напомни Янкулов. Прокурорската колегия отказа да разгледа искането му, защото решиха, че законът не действа за заварено положение. След победата на "Прогресивна България" на вота на 19 април Сарафов сам отказа да бъде и.ф. главен прокурор и на поста го наследи Ваня Стефанова. Според Янкулов бившият обвинител номер 1 е искал да остане на поста, но резултатът от изборите му е показал, че няма политическа подкрепа. Допусна, че оттеглянето на Сарафов може и да е прегрупиране. Уточни, че това ще стане ясно в идните месеци. И напомни, че от ПБ са обещали промени на правилата, по които се избират членовете на ВСС. Но едва след тях и избора на нов състав щяло да стане ясно дали има прегрупиране или истинска промяна в съдебната система.

Според Янкулов имало порочен избор както на върховете на съдебната система у нас, така и в позициите в ЕС. Усъмнили го процедурите и за европейски прокурори и за съдия в Хага. При първите било заради посочване от ВСС с изтекъл мандат, а за Хага - един кандидат по предложение на Борислав Сарафов. И не станало ясно имало ли е друг.

Янкулов посочи, че първо ще си почине след двата месеца като правосъден министър. Нямал планове да влиза в новата власт. Вместо това можело да се върне в Антикорупционния фонд, където работеше, преди да оглави МП. Първо обаче трябвало да го поканят.