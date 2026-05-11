Станимир Хасърджиев на крачка от свободата след 7 месеца зад решетките

Прокуратурата обаче не е съгласна бившият шеф на организацията за защита на правата на пациентите да напусне килията срещу 60 хил. евро

Той отново ще се изправи пред съда на 2 юни, когато делото срещу него и другите трима от компанията ще продължи при закрити врата

След повече от седем месеца в ареста доскорошният защитник на правата на пациентите Станимир Хасърджиев, е на път да излезе на свобода. Преди дни състав на Софийския районен съд, който гледа делото срещу него и другите трима от компанията, го пусна на свобода срещу 60 хил. евро парична гаранция. Прокуратурата обаче протестира и предстои да се произнесе Софийският градски съд. Парични гаранции, но в размер на 10 хил. евро бяха определени за актьора Росен Белов, който е под домашен арест, модела и бодигард Анастасиос Михайлидис, намиращ се в ареста, и бившия легионер Симеон Дряновски, също под домашен арест.

Тримата са в тризонета на Хасърджиев в кв. “Дианабад” в нощта, след която наяве излизат тъмната страна на доктора, неговите занимания, страсти и слабости. Четиримата имат обвинения за общо 17 престъпления. Единствената мярка за неотклонение на Хасърджиев, която беше медийно отразена, беше през октомври м.г. Тогава в коридорите на Съдебната палата той пък обяви, че бил натопен.

Допреди няколко години Хасърджиев е чест гост в медиите и на форумите за здравни теми. Около пандемията и след нея обаче все по-рядко се появява публично. До октомври 2025 г., когато гръмна новината, че е

арестуван за сексуални гаври с 20-годишния

Георги Георгиев от кв. “Христо Ботев”. За да се спаси от доктора, младежът посред нощ се спуснал полугол по климатик от петия на четвъртия етаж. Стоял 4 часа на комшийската тераса, а когато майка му го прибрала оттам, бил в такова състояние, че дни наред го лекували в токсикологията на “Пирогов”. После, за да се възстанови, постъпил в комуна.

Не стига това, но се разбира, че освен Хасърджиев в апартамента били още актьорът Росен Белов, който е и преподавател в детска театрална школа, и приятел на тогавашния министър на културата Мариан Бачев, и още двама неизвестни за широката публика - гръцкият гражданин, представящ се за модел и гард, Анастасиос Михайлидис и Симеон Дряновски, който пък бил бивш легионер.

Наяве излизат и заниманията на Хасърджиев, които ангажирали голяма част от времето му.

Оказва се, че традиционно от четвъртък до неделя в дома му се вихрели секспартита, гарнирани с много дрога. Дори полицията не можела да ги спре, а невъзмутимите гости подканяли и униформените да се включат в тях.

Купоните били дотолкова без задръжки, че освен полиция комшиите викали и Бърза помощ

заради припаднали мъже. Според съседите те били не просто пияни, но и дрогирани.

За да спре поне малко вакханалията, домсъветът решил да монтира камера, за да се вижда кой влиза и кой излиза, който повръща и кой припада. Още на следващия ден обаче един от редовните посетители - млад мъж по потник, заявил, че нямат право да го снимат, и я счупил. След това влязъл в тризонета на доктора.

Заниманията на Хасърджиев започват да се осветляват при разследването. То установява стотици файлове с гей порно, включително и с момчета под 18 години, шест вида дрога, сред които и G, познат като наркотика на изнасилвача, връзване с колани при секснасилие. Твърди се, че имало и кожена люлка като сексатрибут.

Доказателства за всичко това се съдържат в 46-те тома, събрани по делото. Всъщност то стартира още през септември 2025 г., месец преди задържането на Хасърджиев и другите трима. Това е така, защото случката с младежа е от 8 септември м.г., но цялата история става известна по-късно. 20-годишният Георги бил заведен в дома на Хасърджиев от актьора Росен Белов. Двамата се запознали в приложение за гейове. В тризонета били още Михайлидис, който живял там около 4 месеца, и Дряновски. Самият Михайлидис твърди, че не е участвал във връзването и гаврите с младежа, защото половин час след неговото пристигане излязъл. Не бил гей.

Мъжете омотали Георги с кожени колани и с въже. Поискали сексуални услуги. Преди това обаче го дрогирали.

Затова и едното обвинение е, че са блудствали с лице от същия пол, като са употребили сила.

Дряновски и Хасърджиев са обвинени и че са принудили младежа да изпие течност с метамфетамин и гама-хидроксибутират, познат като наркотика GHB, или накратко G.

GHB e наричан наркотикът на изнасилвача,

защото е доказано, че в световен мащаб често е даван на жени за упояване, за да бъдат изнасилени. Също така се твърди, че заради него смъртта е застигнала стотици гейове

Те пък го приемат, защото след употребата му падали всички задръжки. Според разследващите това е първото дело, по което има и обвинение заради коварния наркотик, който се оказва много леснодостъпен у нас - поръчвал се по интернет и пристигал като препарат за почистване. В комбинация с алкохол, ако се предозира, може да доведе до смърт. Затова и разследващите са на мнение, че само човек с медицинско образование знае колко да даде, за да не се предозира и да се стигне до фатален изход.

Хасърджиев има и обвинение, че е поставил в опасност от заразяване с венерически болести две лица, след като е знаел, че страда от ХИВ. С него той бил диагностициран още преди 10 години.

Този, който е можел да се зарази, не е младежът, с когото е блудствано.

Другият обвиняем Росен Белов също има обвинение за държане, разпространение и създаване на стотици порнографски материали, включително с непълнолетни момчета. На някои от тях те използвали обръщението “мастер”. И Хасърджиев има обвинение за разпространение на порно.

Гъркът Анастасиос е подсъдим за наркотици, но и за държане на огнестрелно оръжие без разрешително. Дряновски също е с обвинение за държане на наркотици и на огнестрелни оръжия и боеприпаси без разрешителни.

Следващото редовно заседание е на 2 юни. То се гледа при закрити врата, а дотогава ще стане ясно дали Хасърджиев ще излезе на свобода.