Радев очаква да гърмят една след друга заложените “бомби” (Обзор)

Кандев остава на поста си, Копринков доказал, че може да организира сложни процеси

Споразумението с Украйна за 10-годишно военно сътрудничество няма да се пипа от новата власт. Това обясни шефът на парламентарната група на “Прогресивна България” Петър Витанов.

То бе подписано от служебното правителство на Андрей Гюров и е за съвместното производство на дронове и други видове оръжия на територията на двете страни.

Доколкото ми е известно, не е необходима ратификация предвид спецификата на споразумението. То не е международен договор. Надяваме се все пак, че не е широко обвързващо, а е по-скоро меморандум за намерение. Така че трудно може да се направи нещо вече, обясни Витанов пред Нова телевизия в неделя.

Самото споразумение бе разкритикувано от премиера Румен Радев в предизборната надпревара.

Депутатите пък ще имат много работа и е възможно да съкратят отпускарския август. Възможно е да не излизаме в лятна почивка, така сме говорили, каза още той.

Още днес ПБ ще внесат промени за правомощията на КЗК и КЗП. Трябва яснота за ситуацията с цените и съответно свалянето им, включително и на малката кошница от 17 или 30 продукта, допълни Витанов.

Третата задача е да се направи анализ на истинския дефицит, който според тях ще е над 7%. После трябва да има оптимизация - договори за аутсорснати дейности по всички ведомства, които могат да се извършват от самите тях. Има поставена задача на всички министри какво е състоянието в момента.

В петък Радев назначи и първите 18 заместник- министри. Почти половината са заемали и преди тези длъжности. Част от тях са свързани и с БСП - Пламен Славов, Атанас Костадинов, Надя Клисурска- Жекова са и бивши червени депутати.

Най-много критика от опозицията обаче отнесе началникът на политическия кабинет на министър-председателя - Николай Копринков. Той беше секретар по вътрешната политика на президента Радев и един от най-доверените му хора. Опозицията не пропусна да атакува и новия изпълняващ функциите шеф на ДАНС Станчо Станев, който е бил охранител на Радев.

Идва човек от системата за сигурност, но извън ДАНС. Знаете, че през последните години ДАНС беше обект на посегателства от различни олигархични кръгове, така че е много важно да се ориентираме какво е ставало там. Много скоро се надявам да има и титуляр, каза Радев в събота. Обясни, че опозицията не е спряла да критикува мястото на Копринков около него.

На мен ми трябват хора с организаторски качества. Работата е динамична и разчитам на хора, които са се доказали, че могат да организират сложни процеси, каза още премиерът. И съобщи, че на поста главен секретар ще остане Георги Кандев.

Усилията на правителството пък са насочени към бюджета.

От министерствата вече постъпват сигнали за невероятни, дори смешни дейности, за които са платени огромни суми. Започват да излизат фантастични договори за абсолютно елементарна дейност, за която са платени сериозни средства, каза още Радев. И очаква една след друга да започнат на гърмят финансовите “бомби”, заложени от предишните управления. Той бе категоричен, че всички тези договори ще бъдат публично оповестени, за да е ясно какво се е случвало и къде са отивали парите. В Министерството на регионалното развитие и благоустройството вече излязоха много неща, но има и други министерства, да не говорим за Държавната консолидационна компания, даде за пример премиерът.

