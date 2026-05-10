Областният управител на Габрово свиква спешна среща заради общественото напрежение в града

Областният управител на Габрово Асен Даскалов свиква спешна работна среща с представители на отговорните институции и членовете от Община Габрово в Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси, съобщиха от пресцентъра на Областна администрация – Габрово.

Срещата е насрочена за утре от 13:00 часа в заседателната зала на Областна администрация – Габрово.

В срещата са поканени да участват представители на Община Габрово, Регионална дирекция „Социално подпомагане“ – Габрово, Регионалното управление на образованието – Габрово, отдел „Закрила на детето“, Областната дирекция на МВР – Габрово, Зоналното жандармерийско управление – Плевен, Детска педагогическа стая, Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, неправителствени организации и Съюза на българските журналисти – Габрово.

По време на срещата ще бъдат обсъдени конкретни мерки за гарантиране на обществения ред и недопускане на ескалация на напрежението, както и възможности за дългосрочни решения чрез образователни инициативи, активен диалог и социална подкрепа.

Целта е институциите да изработят общ подход и дълготраен механизъм за реакция при подобни ситуации, основан на законността, обществения интерес и междуетническата толерантност.

БТА припомня, че напрежение възникна след сбиване на 6 май в Габрово. За инцидента бе съобщено два дни по-късно, а от полицията и прокуратурата обявиха, че инцидентът е битов. Габровци излязоха на протести в петък и събота вечерта.