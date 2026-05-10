Калоян Паргов: „Дума“ може да съществува като вестник

"Дума" може да съществува като вестник! Казвам го по повод всички жалейки, които прочетох по повод на последния хартиен брой от 1 май.
Това написа във фейсбук бившият заместник-председател на БСП Калоян Паргов.
Той напомни, че още през миналата година е представил на ИБ на НС на БСП план за запазването и възраждането на Продевия вестник "Дума".
Тай припомня, че част от членовете на сегашното Изпълнително бюро, които и тогава бяха в тясното ръководство на БСП, са запознати с този план.
„Най-лесното е вестник "Дума" да бъде спрян“ – казва Паргов и допълва, че предизвикателството е в този труден за партията период да бъде съхранен символа на левия печат в България.
„Можем да го направим, но трябват воля и желание“, категоричен е Паргов.
Той цитира народната поговорка: „Дума дупка не прави, но за "Дума" се гони до дупка“.