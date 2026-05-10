Условна договори дилър от Батак, хванат с марихуана за над €5000 в Пловдив

В родния си град пък имал незаконен боен пистолет и патрони, които се отнемат в полза на държавата

15-месечна условна присъда с 3 г. изпитателен срок договори дилър, спипан с голямо количество марихуана в Пловдив. Той се е признал за виновен и е сключил споразумение с прокуратурата, което е одобрено от Окръжния съд в Града на тепетата.

На 7 март полицаи установили, че мъж, родом от Батак, държи с цел разпространение 493,21 грама марихуана на стойност 5043,49 евро в лек автомобил. Проверили дома му в Пловдив, където намерили още малко от наркотика - 42,691 грама за 436,55 евро. В същия ден обиск бил извършен и в родния му град. Там служителите на реда открили стандартен боен пистолет и 50 броя бойни патрони без разрешително.

Условната присъда е общо наказание за двете престъпления. Към нея се прибавя и 1300 евро глоба. Патроните и пистолетът пък ще бъдат отнети в полза на държавата. А всички везни и бурканчета на дилъра ще бъдат унищожени като вещи без стойност. Дилърът трябва да плати и 223,53 евро разноски по делото.

Решението на Окръжния съд е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.