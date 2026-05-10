Синът на Аня Пенчева оцеля по чудо след каскада на снимки в Тайланд

Ангел Караньотов – синът на Аня Пенчева и Ивайло Караньотов – е пострадал по време на снимки на нов филм от поредицата за Джон Рамбо в Тайланд. Състезателят в моторните спортове е получил изгаряния след инцидент на снимачната площадка, свързан със специалните ефекти в една от екшън сцените.

По информация от екипа, по време на каскада моторът на Караньотов преминава над зона с пиротехнически ефекти, като вследствие на технически проблем огнената експлозия е била по-силна от предвиденото. При инцидента каската и предпазните очила на състезателя са били повредени от високата температура.

Караньотов преминава над зона с пиротехнически ефекти, като вследствие на технически проблем огнената експлозия е била по-силна от предвиденото. При инцидента каската и предпазните очила на състезателя са били повредени от високата температура.

След случилото се Ангел Караньотов е бил лекуван в болници в Банкок и София. В момента състоянието му е добро, а той вече е подновил тренировките и заниманията си в школата „Караньотов спорт".

Караньотов е работил като дубльор на Ноа Сентинео в продукцията, която ще разказва за ранните години на Джон Рамбо преди събитията в Първа кръв. Режисьор на филма е Жалмари Хеландер, познат с Сису. Засега не се очаква Силвестър Сталоун да участва пред камера в новата лента.