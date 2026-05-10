Илияна Йотова: Априлската епопея бележи едни от най-славните времена в българската история

Априлската епопея бележи едни от най-славните времена в българската история с величие и трагизъм, бележи онези исторически мигове, в които в едно бяха мъченичеството, смъртта, предателството, но и голямата и безпределна любов към България, към това да имаме своя държава, да имаме родина, равноправна с всички други в Европа, тази родина, за която говореше и Васил Левски, каза президентът Илияна Йотова при посещението си в града.

Бяла черква заема изключително и неподражаемо място в българската история, Тази вечер отбелязваме три големи годишнини, най-святата – 150 години от избухване на българската революция през пролетта на 1876 г. – Априлското въстание, 50 години град Бяла черква и 50 години от неговата естествена памет – създаването на Историческия музей, посочи държавния глава. Тя допълни, че последните 50 години са само съвременните стъпки от тази дълга и славна история на града. Времето помни как Бяла черква е просветителско огнище, крепост на паметта и как за поколенията напред пази българските традиции, добави Йотова, цитирана от БТА.

Не едва и две църкви бях построени, защото преди революцията, революцията беше станала в душите на хората с вярата, православието, с духа, появиха се първите читалища в Бяла черква, първите училища, а един от най-гениалните български революционери, даскал Бачо Киро, започва да хвърля за първи път идеите на революцията и жътвата не закъсня, защото Кървавото писмо идва и тук, и тук също се развява знамето на свободата с извезания златен лъв. Точно тук излизат 100 юнаци, напети и красиви, една част от които не се връщат никога, но дават живота си за свободата. Дали осъзнаваме днес силата на този подвиг – трудно е да си представим онзи плам, какво е ставало в душите им, само знаем, че пред тях е била свободата и отечеството, каза президентът.

Поклон пред паметта на априлските мъченици и герои, да живее Отечеството, завърши Илияна Йотова.

С подвига на Бачо Киро и 101 четници Бяла черква завинаги записва името си в историята на България, каза в речта си кметът на града Георги Терзиев. „150 години ни делят от онзи кървав април, който ни научи как се умира за свободата", добави той и припомни съдбовната нощ на 10 срещу 11 май 1876 година, когато четниците, водени от Бачо Киро, напускат домовете си, за да се включат в борбата за национално освобождение. Кметът подчерта, че от 150 български къщи в Бяла черква излизат най-смелите синове на града, които участват в героичните деветдневни сражения в Дряновския манастир. Седемдесет и пет от тях загиват, а месец по-късно Бачо Киро е обесен в Търново. „101 въстаници, водени от Бачо Киро, издигат байрака на въстанието и влизат във вечността на историческото безсмъртие", каза Терзиев. По думите му днес признателните потомци се прекланят пред саможертвата на героите, доказали, че родолюбието е избор на чест.

В приветствието си кметът на община Павликени инж. Емануил Манолов каза, че 10 май е ден на памет и признателност, в който Бяла черква говори с гласа на своята история. „Преди 150 години оттук тръгват мъже, които ясно са знаели какво ги очаква. Те са могли да останат встрани, но вместо това избират саможертвата в името на свободата", каза Манолов. Той подчерта, че Бачо Киро запалва искрата на националното самосъзнание чрез просветителската си дейност, защото е вярвал, че свободата се ражда най-напред в съзнанието на човека. По думите му след него тръгват 101 бялочерковци, много от които не се завръщат, а тяхната саможертва превръща Бяла черква в духовен символ на националноосвободителните борби. Манолов отбеляза, че тази година градът чества и 50 години от обявяването си за град. „Говорим за много повече от административен статут – говорим за град със своя памет, характер и принос към съдбата на България", заяви той. Кметът подчерта, че днес дългът към отечеството е да се пазят държавността, единството и историческата памет.

Великотърновският митрополит Григорий припомни факти от историята на Бяла черква, на Бачо Киро и неговите съратници, говори за възстановяването на българската патриаршия.

Държавният глава и върховен главнокомандващ прие почетния строй на Националния военен университет „Васил Левски", след което се проведе тържествена заря-проверка. По повод 50 години от обявяването на Бяла черква за град и 150 години от Априлското въстание беше връчен Почетният знак на президента.

Събитието бе част от честванията на годишнината на Априлското въстание, които се провеждат под патронажа на президента. Сред официалните гости бяха още народният представител от ПП „Възраждане", началникът на Националния военен университет „Васил Левски" във Велико Търново бригаден генерал Станчо Кайков, представители на общински съвети, кметове и заместник-кметове на общини, общественици, ръководители на държавни и областни структури, директори на училища и детски градини.

Програмата за отбелязването на двете годишнини започна още на 8 май с ежегодния лекоатлетически крос „Бачо Киро". Днес тя продължи с откриване на две изложби в Историческия музей в Бяла черква - „Априлско въстание в Първи Търновски революционен окръг" на Регионалния исторически музей в Ловеч и „50 години Бяла черква – град и 50 години Исторически музей".

На площад „11 май" в Бяла черква имаше концертна програма, изпълнения на фанфарния оркестър на Средно училище „Бачо Киро" в Павликени и ритуал по издигане знамето на града. В църквата „Св. Димитър" беше отслужена вечерня с панихида за загиналите въстаници.

Един от акцентите в програмата беше възстановката на събитията от 1876 г., последвана от факелно шествие от центъра на града до местността Черничака, с участието на клуб „Традиция".

Музикална програма изнесоха народният изпълнител Свилен Тодорински и Клуб за народни хора и танци „Феникс" към Народно читалище „Заедно – 2025" в Павликени.

Утре проявите продължават с концертна програма на учениците от Основно училище „Бачо Киро" и Народно читалище „Бачо Киро - 1869" по случай 191 години от основаването на училището в Бяла черква.