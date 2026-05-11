Областният на Смолян: До края на лятото може да има път над свлачището

Ако регионалното министерство или АПИ започнат да действат веднага свлачището на пътя Пампорово - Смолян може да бъде укрепено и възстановено за година. А обходен маршрут може да бъде направен над него до края на лятото. Това каза пред Би Ти Ви областният управител на Смолян Зарко Маринов.

В момента обходният маршрут е 1,5 км, но той е тесен и горски. Колите се движат по него. Засега не е изследван варианта за алтернативен път над самото свлачище. Въпросът е специалисти да кажат дали е възможно или не. Според строител, с който Маринов говорел, било възможно. Геодезисти правят заснемане на този път, за да се види дали може да се включи като обходен.

Още от първия ден след свлачището започнахме ежедневни обходи, за да установим дали то продължава да се движи. В момента то е спокойно, посочи областният управител.

Като най-вероятна причина за свлачището Маринов посочи овлажняването на почвата от дъждовете и снеговете. Проверили водоем над него, бил изправен. Той каза и че има компрометирана тръба, но засега не е ясно дали не е повредена от самото свлачище или преди това.