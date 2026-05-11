Патриарх Даниил с литургия за празника на светите братя Кирил и Методий

Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил ще възглави света Литургия за празника на светите братя Кирил и Методий в храма „Св. св. Кирил и Методий“, който се намира в центъра на София, до Женския пазар, съобщиха от Софийската митрополия, информира БТА.

В България честваме паметта на светите братя Кирил и Методий два пъти днес и на 24 май. Богослужебното честване е само на 11 май. В храмовете, в образователни и научни институции се извършва молебен за благославяне на всички, които имат отношение към българската азбука, просвета и култура, и към славянската книжовност.