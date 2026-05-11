ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Икономисти: Бюджетът все още е управляем

Времето София 16° / 13°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22823467 www.24chasa.bg

Козлодуй с мобилен пункт за опасни отпадъци от утре

616
Токсични отпадъци. Снимка: Архив

Мобилен пункт за безплатно приемане на опасни отпадъци ще бъде в Козлодуй на 12 май, съобщава администрацията във фейсбук профила си, информира БТА.

Във вторник от 10 до 16 часа на паркинга пред сградата на Общината гражданите ще могат безвъзмездно да предадат от домакинствата си живачни термометри, лакове, бояджийски материали, мастила и замърсени опаковки и други опасни отпадъци. 

Ще могат да се предават също фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност), домакински препарати и химикали, прекъсвачи и други подобни. 

Кампанията е организирана с "БалБок Инженеринг", които за първи път през 2012 г. провеждат подобна в Столична община. В момента от Националната система за опасни битови отпадъци се възползват над 2.5 млн. жители, посочват от "БалБок Инженеринг". От компанията допълват, че на 13 май ще има мобилен пункт във Вълчедръм до входа на стадиона, а на 14 и 15 май - в Панагюрище и Пазарджик, до сградите на местните общински администрации.  

Токсични отпадъци. Снимка: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Хората на Радев да помнят как бързо властта променя (Видео)