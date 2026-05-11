Козлодуй с мобилен пункт за опасни отпадъци от утре

Мобилен пункт за безплатно приемане на опасни отпадъци ще бъде в Козлодуй на 12 май, съобщава администрацията във фейсбук профила си, информира БТА.

Във вторник от 10 до 16 часа на паркинга пред сградата на Общината гражданите ще могат безвъзмездно да предадат от домакинствата си живачни термометри, лакове, бояджийски материали, мастила и замърсени опаковки и други опасни отпадъци.

Ще могат да се предават също фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност), домакински препарати и химикали, прекъсвачи и други подобни.

Кампанията е организирана с "БалБок Инженеринг", които за първи път през 2012 г. провеждат подобна в Столична община. В момента от Националната система за опасни битови отпадъци се възползват над 2.5 млн. жители, посочват от "БалБок Инженеринг". От компанията допълват, че на 13 май ще има мобилен пункт във Вълчедръм до входа на стадиона, а на 14 и 15 май - в Панагюрище и Пазарджик, до сградите на местните общински администрации.