Президентът Илияна Йотова ще посети Велико Търново за патронния празник на университета „Св. св. Кирил и Методий“

Президентът Илияна Йотова ще посети Велико Търново, където ще участва в откриването на площад „Журналист“ пред Профилирана хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий” и в отбелязването на патронния празник на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Това съобщиха от прессекретариата на държавния глава, информира БТА.

В 09:30 часа президентът ще участва в откриването на площад „Журналист“ пред Профилирана хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий”.

В 11:00 часа държавният глава ще се включи в отбелязването на патронния празник на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ в двора на висшето учебно заведение.

Миналата година Йотова получи почетното звание "Доктор хонорис кауза" на Великотърновския университет.