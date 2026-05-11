Икономисти: Бюджетът все още е управляем

Президентът Илияна Йотова ще посети Велико Търново за патронния празник на университета „Св. св. Кирил и Методий“

Илияна Йотова СНИМКА: Георги Палейков

Президентът Илияна Йотова ще посети Велико Търново, където ще участва в откриването на площад „Журналист“ пред Профилирана хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий” и в отбелязването на патронния празник на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Това съобщиха от прессекретариата на държавния глава, информира БТА.

В 09:30 часа президентът ще участва в откриването на площад „Журналист“ пред Профилирана хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий”. 

В 11:00 часа държавният глава ще се включи в отбелязването на патронния празник на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ в двора на висшето учебно заведение. 

Миналата година Йотова получи почетното звание "Доктор хонорис кауза" на Великотърновския университет. 

 

 

