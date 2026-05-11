Николай Денков: Ася Панджерова е "уредена" за зам.-министър на образованието

Ася Панджерова е "уредена" за зам.-министър на образованието, въпреки скандалните данни за работата й по програма "Еразъм" в миналото, които напомнят на схемата "Къщи за тъщи". Това заяви депутатът от "Продължаваме Промяната" Николай Денков във фейсбук.

Денков добави, че вместо да разграждат корупционния модел, новите управляващи го бетонират.

Денков припомня още медийни публикации, според които Панджерова е замесена в мащабен скандал за конфликт на интереси в периода 2017–2018 г., докато е била външен оценител към Центъра за развитие на човешките ресурси. Проверки на „Сега" гласят, че тя е била обвинена, че е одобрявала финансиране по програма „Еразъм+" за 12 проекта на стойност над 1,6 млн. евро, чиито бенефициенти са фирми и сдружения на нейния съпруг и семейството му. Въпреки че през 2019 г. одити на финансовото министерство и МОН потвърждават нарушенията, Панджерова не е санкционирана. Сега случаят придоби нов отзвук с назначението ѝ за заместник-министър през май 2026 г.

"Да назначиш за зам.-министър човек, уличен в конфликт на интереси при разпределяне на европейски средства за десетки хиляди евро, е проява на крайна арогантност и наглост още в първите дни на новата власт. Някакво поредно "Ново начало".

За сметка на десетки талантливи деца, които можеха да се възползват от една от най-добрите европейски програми в образованието", пише Денков. Според него Панджерова трябва незабавно да освободи поста си.

"Очаквам министърът на образованието и науката веднага да поиска грешката с назначаването й да бъде коригирана. А този, който я е промотирал - да бъде осветен. За да няма следваща "грешка" от същия тип", завършва той.