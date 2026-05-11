Андрей Янкулов: Обнадежден съм от промените, които предвижда новата власт за ВСС

Обнадежден съм от промените, които предвиждат промяна на правилата, по които ще става изборът на членове на ВСС, както и мораториум върху това сегашният да гласува шефове в съдебната система. Това каза пред Би Ти Ви бившият служебен министър на правосъдието Андрей Янкулов.

Важно е да видим какъв проект ще предложат и какви действия ще предприемат, но ми се струва, че трябва да се даде кредит на доверие, посочи той. С наследника си Николай Найденов провели дълъг разговор при предаването на властта. Според Янкулов новата власт можела да стъпи на подготвените от него законови промени за нова антикорупционна комисия, които бяха внесени от служебното правителство. Можело да се ползват като добра основа. Посочи, че те давали формални гаранции, че тези органи нямало да се ползват като бухалка. Макар през 2023 година да имало нови правила, тя така и не била попълнена с нови хора.

Като министър той предложи дисциплинарка срещу оттеглилия се като и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов, както и шефката на Софийската градска прокуратура Емилия Русинова. Според Янкулов трябвало да бъдат образувани и да завършат успешно. Зависело обаче дали няма да получат ограничение и за наказания, тъй като и ВСС, и пленумът са с много изтекли мандати. Обясни, че е използвал всичките си законови лостове, за да предприеме действия. Те обаче били точно с предложения.

Временна комисия в парламента за Делян Пеевски би била полезна, ако разследващите органи работят и не могат да изяснят, посочи Янкулов. И добави, че от години те не могат да изяснят имотното му състояния. Според него парламентът можел да помогне в такъв случай.

За бъдещите си планове посочи, че първо мисли да си почине.