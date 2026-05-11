38 пожара потушени за денонощие, няма жертви

Пожар Снимката е илюстративна

Общо 38 пожара са потушени през изминалото денонощие, съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ПБЗН). При пожарите няма загинали и пострадали, информира БТА.

По-сериозен е бил пожарът в склад в столицата, който избухна в неделя. Огънят е потушен с пет пожарни автомобила и пет екипа на столичната пожарна. При пристигане е установено, че гори изоставено хале, в което има складирани гуми, пластмасови бутилки и автомобилни части, посочиха от ГДПБЗН.

С преки материални щети са възникнали 13 пожара. Част от тях са били в жилищни сгради и спомагателни постройки, а други - в транспортни средства.

Без нанесени материални щети са възникнали 25 пожара, от които 17 - в отпадъци, три - в сухи треви, горска постеля и храсти, два - в готварски уреди и комини.

Пожарникарите са реагирали на 73 сигнала за произшествия. Извършени са 31 спасителни дейности и помощни операции. Пожарникарите са се отзовали на сигнали за катастрофи, аварии, отводняване, спасяване на животни и др. Те са оказали и техническа помощ,  

Лъжливите повиквания за пожар са четири.

