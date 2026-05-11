Аларма прекъсна предаването на Нова телевизия

Звук от аларма като от противопожарна инсталация прекъсна тази сутрин за кратко предаването „Здравей, България" на Нова телевизия. Пронизителният звук се появи по време на разговор в студиото по актуални политически въпроси с Арман Бабикян, Александър Симов и политолога Стойчо Стойчев.

Около две минути водещите и участниците продължиха по инерция да говорят, без да обръщат внимание на звука, но накрая водещите се принудиха да обявят, че прекъсват за малко предаването и телевизията пусна рекламен блок.

След края му отново включиха студиото и водещата обяви само, че „Всичко е наред, няма нищо изгоряло" и разговорът продължи. Към момента на сайта на телевизията няма съобщение какво точно е станало. 

