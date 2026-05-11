ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Остров "Света Анастасия" се включва в Европейската...

Времето София 17° / 16°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22823838 www.24chasa.bg

Разтревожена майка алармира за нова измама в "Телеграм" - изнудват сина й с фалшиви снимки

2728
Социални мрежи Снимка: Пиксабей

Нова схема за онлайн изнудване в приложението "Телеграм" тревожи родители и тийнейджъри. За случая сигнализира майка във фейсбук групата "Майки на тийнейджъри". 17-годишният ѝ син е станал жертва на опит за измама с фалшиви интимни снимки, генерирани с изкуствен интелект.

Тя разказва, че непознат профил, който комуникирал на английски език, изпратил на момчето видео и снимки, на които то изглеждало по боксерки. Веднага след като кадрите били видени, те били изтрити от чата. Според майката ясно личало, че изображенията са манипулирани с ИИ технологии.

Измамникът поискал от тийнейджъра да закупи карта за PayPal на стойност 18 евро, като заплашил, че ако не го направи, снимките ще бъдат изпратени на негови приятели и съученици. За да засили натиска, профилът показал и списък с хора, до които уж щели да бъдат разпратени кадрите, като сред тях имало основно момичета.

„Той много се притесни. Написал му е, че е на училище и ще изпрати парите след 13:30, само и само да го остави на мира", разказва майката. Семейството възнамерява да подаде сигнал в полицията, въпреки че е убедено, че става дума за измама.

Социални мрежи

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Хората на Радев да помнят как бързо властта променя (Видео)