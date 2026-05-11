Остров "Света Анастасия" се включва в Европейската нощ на музеите

Ченгене скеле, Акве Калиде и Авиомузеят също с интересна програма за 16 май

Единственият обитаем остров по родното Черноморие - "Света Анастасия" край Бургас, се включва в Европейската нощ на музеите.

На 16 май музеят на острова ще посреща своите посетители с вход свободен, съобщиха от общинския пресцентър. Експозицията е посветена на светицата Света Анастасия – патрон на манастира и на самия остров.

В музейните витрини са изложени археологически артефакти от Южното Черноморие, сребърни съкровища, находки от подводни проучвания. На 16 май корабите до острова ще отпътуват от Морска гара в 10.00, 13.00 и 17.00 часа, уточняват от Община Бургас.

Тази година туристическите обекти на общинското предприятие „Туризъм" са изготвили специална програма за Европейската нощ на музеите.

Туристическият комплекс „Ченгене скеле" също отваря врати за всички любители на морето и традициите на бургаските рибари. През целия ден посетителите ще имат възможност да разгледат експозициите в хижите „Тайфа", „Бурунтия" и „Евксински понт" без заплащане на входни такси. Беседи ще се изнесат в 16:00, 17:00 и 18:00 часа.

Не по-малко интересни за публиката са изненадите и в туристически комплекс „Акве калиде". За пръв път ще бъдат изложени най-новите находки от последните археологически проучвания – монети, печати, предмети от метал и керамика. Обектът ще работи до 19:00 часа. – както експозиционната част, така и СПА центъра, казват от туристическия комплекс на Бургаските минерални бани.

Интересна е и програмата на Авиомузея в квартал "Сарафово". В 18:00 часа ще започне интерактивната игра „Пътят към легендите на „Балкан". 90 минути участниците ще следват таен маршрут сред авиационните експонати, разгадавайки скрити съобщения и загадъчни подсказки.

Всеки, който премине успешно през всички етапи, ще достигне до финалното послание и ще получи награда. Играта е подходяща за деца над 12 години и възрастни, като съчетава забавление с опознаване на авиационната история.

От 19:00 часа ще се проведе лекция на тема „Нощните полети – самолетите и човекът в тъмнината", посветена на малко известни факти и любопитни аспекти от пилотирането при ограничена видимост.

Лекцията ще бъде в салона на пътническия самолет Ту-154. В 20:00 часа програмата ще продължи с интерактивно научно шоу за деца. Тематичното космическо представление с течен азот и други впечатляващи експерименти ще запали интереса към науката у малките посетители.