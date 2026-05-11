247-ият панаир на Търговище започва днес

В Търговище днес се открива 247-ият пролетен панаир. В 10.30 ч. тръгва дефиле от площад „Свобода" до Художествена галерия „Никола Маринов". Шествието ще бъде предвождано от общинския духов оркестър "Васил Абрашев" и мажоретен състав.

Официалното откриване на търговското изложение ще се състои от 11:00 ч. пред галерията, където ще бъде отслужен и водосвет за обновените ѝ зали. Ремонтът е реализиран от община Търговище по Плана за възстановяване и устойчивост, , съобщават от общинския пресцентър.

В Алеята на занаятите започват фермерски и занаятчийски пазар. От 16.00 ч. там откриват и детските работилници на Центъра за подкрепа за личностно развитие – Обединен детски комплекс.

Вечерните концерти са от 17.30 ч. на сцена "Борово око". Първият от тях е на местни състави. В него ще участват деца от школите на града, танцова формация "Бирлик", духов оркестър "Васил Абрашев" и ансамбъл "Мизия". В 20.00 ч. на сцената ще излязат фолклорните изпълнителки Бисера и Лидия.

В търговското изложение на панаира тази година участват 87 фирми, 25 от които – в залите на художествената галерия, а останалите ще бъдат разположени на откритите площи пред нея. В зала №3 на галерията ще се състои "Форум Бъдеще", в рамките на който гимназиалните училища от Търговище ще представят своята дейност. Ще участват представители на Младежкия център, както и на Областния информационен център.

Панаирът ще продължи една седмица – до 17 май. Освен в залите на художествената галерия, различни атракциони и базар на открито ще бъдат разположени в площите около стадион "Димитър Бурков".