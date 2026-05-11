Илияна Йотова: Не е нормално цените на плодове и зеленчуци да са космически

Първата задача на правителството е да изнесе реалните данни за инфлацията. Нека видим истината!, каза президентът

Започва сезонът на плодовете и зеленчуците, първите мерки трябва да са свързани с това. Защото не е нормално държава, която произвежда, да има цени на основни храни и плодове – направо космически. Това каза президентът Илияна Йотова от Велико Търново.

"Прогресивна България" вече обявиха, че още тази седмица ще внесат промени за правомощията на КЗК и КЗП, за да се овладеят цените. Таван обаче няма да има.

След внасяне на пакета от мерки на правителството за спиране на галопиращите цени президентът Йотова очаква една много сериозна дискусия, която да бъде лишена от политиканстване, а да е трезв анализ какво трябва да се предприеме.

Сигурна съм, че ще бъдат на няколко етапа тези мерки. Най- спешните, които може би са без законодателни промени, трябва да бъдат предприети на ниво изпълнителна власт, а след това средносрочни и дългосрочни мерки, тъй като и в хода на кампанията , а и в работата на служебното правителство се разбра, че за да дават тези мерки резултати, трябва и законодателни промени, особено по отношение на цените в тази дълга верига на доставчици, каза Йотова във Велико Търново.

Президентът очаква мерки най-вече за спиране на инфлацията и подчерта, че първата задача на правителството е да изнесе реалните данни за инфлацията и с колко на практика поскъпва животът на българина.

"Нямаме нужда от това да се самозалъгваме, нека по-добре да видим истината такава, каквато е и ,струва ми се, има мерки, които могат да бъдат взети още сега.

Започва сезонът на зеленчуците и плодовете.

Относно съдебната реформа Йотова каза, че за да се прави сериозна реформа в тази област, тя трябва да бъде обмислена много добре.

"Досега сме свидетели на доста авантюристични подходи", коментира тя.

Президентът Йотова е във Велико Търново за патронния празник на университета „Св. св. Кирил и Методий".