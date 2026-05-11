Нешка Робева тъжи неутешимо за зет си

Почивай в мир, Жоре, ако възторжени „недорасляци", като теб, изобщо могат да почиват, тъгува тъщата

Не е изпитание за всеки да попадне в дома на "желязната лейди", признаваше музикантът

"Желязната" Нешка Робева тъгува неутешимо и не може да прежали своя зет Георги Матев. Той е музикант, китарист и преди години дори го беше включила в един от своите спектакли. Матев беше едър мъж, нямаше как да играе на сцената, затова тъщата му повери музикалната част на шоуто. Но в процеса на работа двамата стигнали почти до бой, а той искал да се разведе.

Робева не спира да страда за своя зет днес.

Ето какво сподели легендарната ни треньорка по художествена гимнастика.

На този ден, преди осем години, ни напусна Жоро (Георги Матев). Баща на Рада и съпруг на Аглика – моите две най-мили същества – внучка и дъщеря. Имах любима песен, а той, понякога я изпълняваше, "за да зарадва тъщата".

Едно жизнерадостно, голямо на бой дете, си тръгна хей така - без предупреждение... Просто отлетя към "Небесния оркестър". Тази нощ, Мачо ме побутна с лапа, отворих очи, беше 3,00 ч., заслушах се и чух как Жоро пее, с леко дрезгавия си, топъл глас: „Свещ ще ти запаля под свода небесен, тихо ще се моля, път да ти е лесен, жив и здрав те пратих на гурбет далече и да се завърнеш, не поиска вече..." Почивай в мир, Жоре, ако възторжени „недорасляци", като теб, изобщо могат да почиват. Помним те. Липсваш ни. Обичаме те...

За Георги Матев казваха, че е най-добрият блус китарист у нас.

Неговият бенд JM bend озвучаваше предаването "В неделя със" по БНТ. Изглеждаше сериозен и безкомпромисен работата си.

"Просто попаднах в дома на "желязна лейди". Това не е изпитание за всеки", казваше китаристът. Още когато решил да предложи брак на Аглика, дъщерята на Нешка, Жоро знаел в какво се забърква.

"С Нешка не може да се спори. Тя разбира от всичко. Никога не казва думи, в които не е убедена и не е сигурна", обясняваше Георги.

И тогава разказа как са работили заедно по един от спектаклите й, което се оказало за него голямо изпитание.

"Щяхме да се сбием, исках да се разведа, да избягам от страната. Нешка казваше едно, аз правех друго, накрая се оказва, че е искала трето. Имаше доста напрегнати моменти", изповяда се веднъг той. Но бе категоричен: "Нешка винаги се справя перфектно".