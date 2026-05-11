Сменят името на бъдещата метростанция "Витиня" заради "Георги Аспарухов"

Даринка Илиева

[email protected]

Така ще изглежда метростанция „Стадион Георги Аспарухов" КАДЪР: Фейсбук/Софийско метро / Sofia Metro

Новото име ще е "Бесарабия"

Смяна на името на една от бъдещите метростанции в район "Подуяне", които ще бъдат пуснати в експлоатация през юли месец ще разгледа на сесията в четвъртък Столичният общински съвет. Става дума за метростанция "Витиня", която се предлага да бъде преименувана на "Бесарабия". Причината е, че предишната метростанция при стадион "Георги Аспарухов" носи името на футболната легенда, а "Витиня" е лобното му място.

Това предизвиква остро обществено недоволство. Редица възприемат подобна последователност като недомислица и липса на нужното уважение към историята и символите на българския футбол, както и по отношение на една непрежалима човешка трагедия, се посочва в доклада, чиито вносители са председателят на Столичния общински съвет Цветомир Петров и проф. Вили Лилков, зам.-председател на СОС.

Новото име на станцията се предлага да е "Бесарабия" - така се казва една от основните улици, пресичаща спирката на метрото. Освен това вносителите посочват, че името "Бесарабия" носи висока морална, историческа и стратегическа стойност.

"Станция с това име би била мощен символ на единството на българската нация, независимо от държавните граници", пише в доклада и се посочва, че Бесарабия е дала на България личности, без които институционалното изграждане на страната ни след 1878 г. би било немислимо. Изброени са бесарабските българи Александър Малинов, ген. Данаил Николаев, Олимпий Панов и проф. Димитър Агура.

Вносителите пишат още, че в Бесарабия (днешна Украйна и Молдова) живеят стотици хиляди етнически българи, които са съхранили езика и обичаите ни в тяхната най-чиста форма.

"Във времена на изпитания за тези общности, присъствието на името "Бесарабия" в сърцето на София е ясен жест на солидарност. Това е послание към нашите сънародници там. Метростанция "Бесарабия" би била повече от спирка по маршрута на градския транспорт. Тя ще бъде ежедневна среща на съвременния българин с неговата история и с неговите братя зад граница. Това е акт, който утвърждава София като духовна столица на всички българи, независимо от тяхното местоживеене", подчертават вносителите на доклада.

