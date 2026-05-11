Меле между мъже и жени, потрошени коли и телевизор...

Младеж загуби 4 пръста след бой между фамилии в Симеоновград

Брадва

20-годишен мъж загуби четири пръста след бой между две фамилии в Симеоновград. 

Екшънът се разиграл на 9 май около 20 ч. на улица "Васил Левски". След сигнал на място е изпратена полиция. Четирима са задържани. 

След словесна саморазправа между двете фамилии последвал бой, при който мъж замахнал с брадва към 20-годишен. Вследствие от това, младежът загубил четирите си пръста. Настанен е в болницата, без опасност за живота. В боя от удари с ръце и дървена тояга са пострадали още трима души.

Задържани са четирима мъже на 48 г., 38 г., 50 г. и 40 г. В тази връзка полицаи и жандармеристи проведоха масирана полицейска операция в района на домовете на участниците в боя.

Претърсени са адреси за инкриминирани вещи, дрога и други, забранени от закона вещества. Иззети са 3 газови пистолета, 2 от които без документи, 2 саби и мачете. В хода на акцията в дом, обитаван от 50-годишен са открити 3 сгъвки с 10 грама бяло кристално вещество и електронна везна.

Работата по разследването продължава. На място продължават да дежурят полицейски екипи.

