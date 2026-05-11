AI асистент на сайта на Сметната палата помага за попълването на имуществените декларации

Виртуален AI асистент на интернет страницата на Сметната палата помага на лицата, заемащи публични длъжности, при попълването на декларациите за имущество и интереси, съобщават от одитната институция, информира БТА.

Той е създаден, за да улесни над 15 000 задължени лица и да отговаря в реално време на въпроси, свързани с подаването на декларациите по Закона за Сметната палата.

Чат ботът е достъпен в раздел „Публичен регистър“, както и в подразделите „Декларации за имущество и интереси (в лева)“, „Декларации за имущество и интереси (в евро)“, „Информация за попълване на декларациите“ или „Контакти-за въпроси по декларациите“.

От Сметната палата отбелязват, че виртуалният помощник се включва във финалния етап на кампанията по подаване на декларациите, чийто краен срок е 15 май т.г., като дава насоки по често задавани въпроси, разяснява конкретни казуси и подпомага попълването както в юридически, така и в технически аспект.

Виртуалният асистент е интегриран AI чат бот, базиран на модела на OpenAI, който е предварително обучен и захранен с необходимата експертна информация, свързана с декларациите за имущество и интереси.

С внедряването на виртуалния асистент Сметната палата прави поредна стъпка в посока да бъде максимално полезна и в услуга на лицата, задължени да подават декларации за имущество и интереси, посочват от институцията. Това е продължение на националната кампания „Ясни правила, точни декларации“, в рамките на която институцията организира онлайн обучения и практически разяснения за новите правила и изисквания. В инициативата се включиха близо 3000 души от цялата страна.

Очаква се AI помощникът значително да улесни задължените лица, както и да оптимизира работата на дирекция „Публичен регистър“, като освободи допълнителен ресурс за проверки на декларациите, посочват от палатата, но добавят, че одитната институция запазва и възможността за директна комуникация при по-специфични и сложни казуси.

Сметната палата активно интегрира технологии, базирани на изкуствен интелект, за да повиши ефективността на своята дейност, се отбелязва още в съобщението. От палатата припомнят, че в края на 2025 г. пилотен екип от одитори и експерти започна работа и по проекта ОДИС - интелигентна система, базирана на изкуствен интелект. Първият основен модул ОДИС-ЗОП подпомага проверките на обществени поръчки чрез автоматизиран анализ на документи и данни. Системата е разработена от Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии (INSAIT) с помощта на експертния опит на Сметната палата и в момента преминава през интензивно тестване преди внедряването ѝ.