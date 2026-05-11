Военни от сухопътните войски участват в многонационалното учение в Румъния

740
Военни от сухопътните войски участват в многонационалното учение в Румъния

Военнослужещи от 2-ра Тунджанска механизирана бригада от състава на Сухопътните войски, заедно с военнослужещи от Многонационалната бригада Югоизток на НАТО, Франция, Италия, Полша, Португалия, Испания и Република Северна Македония, участват в многонационалното учение „Scorpions Legacy 2026", съобщават от отбранителното министерство.

То е планирано и се ръководи от Командването на Многонационалната бригада и се провежда в Националния съвместен тренировъчен център „Гетика" в Чинку, Румъния.

В хода на учението формированията изпълняват задачи, които целят укрепване на оперативната съвместимост, повишаване на многонационалното сътрудничество и засилване на сплотеността в рамките на Северноатлантическия алианс. 

