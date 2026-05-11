72-годишен шофьор блъсна паркиран автобус в Добрич

72-годишен водач загуби контрол и се блъска в паркиран автобус на булевард в Добрич, съобщават от Областната дирекция на МВР.

Случаят е от 9 май. Около 15 часа е получено съобщение за възникнало пътнотранспортно произшествие по бул. „Русия" в град Добрич. Установено е, че 72-годишен мъж губи контрол над управлявания от него лек автомобил „Тойота" и се блъска в паркиран вдясно на пътното платно автобус „Ивеко". Пострадала е 69-годишна жена, возеща се в автомобила. Тя е настанена в болницата в Добрич с фрактура на подбедрица и комоцио, без опасност за живота.

Рано на 10 май е получен сигнал и за друг инцидент в града. Около 00:10 часа е получено съобщение за самокатастрофирал лек автомобил „Форд" на кръговото кръстовище на Добрич в посока град Генерал Тошево. Вследствие на здравословен проблем, 83-годишен водач губи контрол над автомобила и спира движението си в кръговото кръстовище. При инцидента са нанесени материални щети по колата. Водачът е настанен в болницата в Добрич с комоцио за наблюдение.