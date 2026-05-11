ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Меле между мъже и жени, потрошени коли и телевизор...

Времето София 19° / 18°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22824517 www.24chasa.bg

72-годишен шофьор блъсна паркиран автобус в Добрич

Дияна Райнова

988
Патрулка. Снимката е илюстративна. Снимка: Георги Кюрпанов-Генк

72-годишен водач загуби контрол и се блъска в паркиран автобус на булевард в Добрич, съобщават от Областната дирекция на МВР.

Случаят е от 9 май. Около 15 часа е получено съобщение за възникнало пътнотранспортно произшествие по бул. „Русия" в град Добрич. Установено е, че 72-годишен мъж губи контрол над управлявания от него лек автомобил „Тойота" и се блъска в паркиран вдясно на пътното платно автобус „Ивеко". Пострадала е 69-годишна жена, возеща се в автомобила. Тя е настанена в болницата в Добрич с фрактура на подбедрица и комоцио, без опасност за живота.

Рано на 10 май е получен сигнал и за друг инцидент в града. Около 00:10 часа е получено съобщение за самокатастрофирал лек автомобил „Форд" на кръговото кръстовище на Добрич в посока град Генерал Тошево. Вследствие на здравословен проблем, 83-годишен водач губи контрол над автомобила и спира движението си в кръговото кръстовище. При инцидента са нанесени материални щети по колата. Водачът е настанен в болницата в Добрич с комоцио за наблюдение. 

Патрулка. Снимката е илюстративна.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Хората на Радев да помнят как бързо властта променя (Видео)