Двама с порезни рани при улични скандали в Дупница

Двама мъже пострадаха при два хулигански инцидента в Дупница. В неделя в РУ Дупница е образувано досъдебно производство за нанесена телесна повреда по хулигански подбуди. 53-годишен софиянец се е държал непристойно, ругал е 40-годишен мъж, нанесъл му е порезна рана в областта на брадата в жк „Бистрица". На пострадалия е оказана медицинска помощ в местно здравно заведение. За случая е уведомена прокуратурата.

41-годишен дупничанин пък е задържан на 9 май вечерта за нападение на 27-годишен мъж. Нанесъл му е удари с нож, от които пострадалият е с порезна рана. Деянието е извършено по хулигански подбуди на ул. „Патриарх Евтимий". На пострадалия е оказана медицинска помощ. Досъдебно производство е образувано по случая в РУ Дупница, уведомена е прокуратурата.