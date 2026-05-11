Меле между мъже и жени, потрошени коли и телевизори в спор за паркомясто

Масово меле в санданското село Дамяница вдигна на крак полицаите. Със заповед за задържане до 24 часа служители на РУ-Сандански са задържали двама мъже на 48 и 47 години и една жена на 27 години, всички от с. Дамяница.

Около 23:47 часа на 8 май в с. Дамяница е възникнал спор за паркомясто между двамата мъже, в който се намесили и две жени на 28 и 69 години. По време на конфликта 48-годишният е отправил закани за живота и здравето към двете жени, счупил е двата фара и задния стоп и е увредил предния капак и калника на лек автомобил „Фолксваген Туран", паркиран пред домът му. 28-годишната жена пък е счупила с твърд предмет предното панорамно стъкло на влекач „Даф". Повредени са и два телевизора в жилището.

За случая е уведомена компетентната прокуратура и са образувани досъдебни производства.