ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Реал" плаща 6 млн. евро на "Бенфика" за Моуриньо

Времето София 21° / 20°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22824661 www.24chasa.bg

Меле между мъже и жени, потрошени коли и телевизори в спор за паркомясто

Тони Маскръчка

3080
Полиция Снимка: Георги Кюрпанов-Генк

Масово меле в санданското село Дамяница вдигна на крак полицаите. Със заповед за задържане до 24 часа служители на РУ-Сандански са задържали двама мъже на 48 и 47 години и една жена на 27 години, всички от с. Дамяница.

Около 23:47 часа на 8 май в с. Дамяница е възникнал спор за паркомясто между двамата мъже, в който се намесили и две жени на 28 и 69 години. По време на конфликта 48-годишният е отправил закани за живота и здравето към двете жени, счупил е двата фара и задния стоп и е увредил предния капак и калника на лек автомобил „Фолксваген Туран", паркиран пред домът му. 28-годишната жена пък е счупила с твърд предмет предното панорамно стъкло на влекач „Даф". Повредени са и два телевизора в жилището.

За случая е уведомена компетентната прокуратура и са образувани досъдебни производства.

Полиция

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Хората на Радев да помнят как бързо властта променя (Видео)