Трима ранени при масов бой пред заведение в гр. Г. Делчев

Трима души са пострадали при масов бой пред заведение в гр. Г. Делчев. Скандалът е започнал около 04:40 часа в неделя пред нощен клуб в града. Бързо е прераснал във физическа саморазправа между група лица. При боя 37-годишен мъж от с. Мосомище е пострадал с фрактура на пръст на ръката, 40-годишен мъж от същото село е получил наранявания в областта на главата, а 20-годишен от Гоце Делчев – рани по главата и тялото.

За случая е уведомена компетентната прокуратура. Работата по установяване на всички факти и обстоятелства, свързани със случая продължава