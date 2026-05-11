Пожарникари и служител на Държавното горско стопанство в Нова Загора са спасили сърна, паднала в напоителен канал в землището на село Кортен, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР в Сливен. Сигналът за бедстващото животно е получен на 10 май в 08,37 часа. Сърната е извадена от горския надзирател Момчил Момчилов, който е влязъл в напоителното съоръжение, подпомогнат от пожарникари от РСПБЗН - Нова Загора. Те са успели да извъдят животното невредимо и да го пуснат на свобода.
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22824778 www.24chasa.bg
Горски надзирател и пожарникари спасиха сърна, паднала в канал
1284
Последвайте ни в Google News Showcase