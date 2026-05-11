БАБХ: Пестицидите са над нормата в слънчогледа от десетия кораб от Аржентина

Слънчоглед СНИМКА: Архив

Пестициди над нормата показва лабораторният анализ на слънчогледа, пристигнал с десетия кораб от Аржентина, съобщават от Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ).  Изследването на пробата, взета на 08 май т.г., е установило наличие на активните вещества делтаметрин и малатион в количества съответно четири и пет пъти над допустимите.

С предишните девет кораба в България бяха доставени 363 400 тона аржентински слънчоглед. Според лабораторните анализи в по-голямата част от суровината има остатъци от пестициди, които многократно надвишават максимално разрешените количества. Ето защо продуктите от този слънчоглед са забранени за употреба в Европейския съюз.

Вносителят съобщи преди около две седмици, че една трета от слънчогледа вече е преработена в сурово олио и то е изнесено за Египет и Индия.

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) продължава да упражнява стриктен контрол върху движението на суровината и произведените от нея продукти.

