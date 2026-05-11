Полицаи преследват пиян и без книжка в Дълго поле

Пиян неправоспособен водач е задържан след опит да избегне полицейска проверка, съобщават от МВР. В първите минути на неделния ден в село Дълго поле екип на РУ-Хисаря забелязал лек автомобил „Форд" да се движи без включени светлини. На подадената от патрулката сигнализация за спиране мъжът зад волана обаче не реагирал, а продължил по пътя си с рязко увеличаване на скоростта. След кратко преследване 37-годишният извършител бил заловен от униформените, а проверката установила, че той няма свидетелство за правоуправление. Тестът му с дрегер пък отчел наличие на около 2,5 промила алкохол в кръвта. По случая е започнато бързо производство.