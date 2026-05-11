Прокуратурата и ГДБОП дават подробности за измама с фалшиви съобщения от името на институции

Проведено е разследване и е образуваното досъдебно производство по случая с масираната фишинг атака чрез фалшиви съобщения от името на институции, куриерски компании с цел измама, съобщиха на съвместен брифинг от Софийската районна прокуратура и Дирекция "Киберпрестъпност" на ГДБОП-МВР.

Съобщенията приканвали жертвите да се въведат данните от банковата си карта и смс кода, който се изпраща за потвърждение. Измамниците добавят банковата карта във виртуален портфейл и да използват тези данни, за да купуват злато, скъпа техника и да захранват виртуални портфейли за казинa.

Установени и задържани са двама души, които са изпращали десетки хиляди съобщения на български протребители, те са използвали азиатска платформа. Използвали са и изкуствен интелект, който им давал съвети какви платформи да използват, за да изпращат съобщения. Един от тях е привлечен като обвиняем.

Има сигнали за десетки жертви, посочиха на брифинга.

Нарушителите са купували криптовалута, злато, наркотици.

Органите на реда съветват подобни фишинг съобщения да бъдат внимателно проверявани и игнорирани.

Специфичното е, че дейността на подобни престъпни елементи вече включва използването на изкуствен интелект, отбелязаха от Софийската районна прокуратура.

Преди няколко дни киберполицаите на ГДБОП задържаха изпращачи на фишинг съобщения от името на МВР, институции и куриерски компании.

В компютърните конфигурации бяха открити множество данни за престъпната дейност

Служителите на дирекция "Киберпрестъпност" на ГДБОП установиха и арестуваха изпращачите на фишинг съобщения с цел източване на лични данни и банкови сметки на граждани. Специализираната операция на киберполицаите е проведена на 8 и 9 май 2026 г., вследствие на получените множество жалби и сигнали от измамени потребители на мобилни оператори, приложения и социални платформи.

През последните дни стотици фалшиви съобщения през облачни услуги са разпратени от името на МВР към клиенти за това, че са нарушили правилата за движение по пътищата и дължат глоби за превишена скорост, като се призовават да отворят линк, през който с отстъпка да платят електронния фиш.

При проведените действия по разследването в условията на неотложност са открити и иззети компютърни конфигурации, мобилни устройства, флаш памети и различни видове карти на финансови институции, мобилни оператори и др.

При първоначалната проверка са установени множество доказателства за извършваната престъпна дейност - информация за нерегламентирано използване на лични и банкови данни, над 300 страници с телефонни номера и имейл адреси на жертви, преводи на суми, фалшиви домейни, имитиращи страниците на официални институции и куриерски компании. Открити са и данни и за изготвяне и изпращане на смишинг съобщения за неполучени пратки от името на куриерски офиси. В помощ на престъпната дейност е използван и изкуствен интелект.

Двама мъже - на 30 и на 35 години, са задържани в хода на спецоперацията, проведена на територията на град София и област София с цел установяване на извършителите на престъпното деяние по чл. 212а от Наказателния кодекс - за въвеждане в заблуждение на лица чрез компютърна измама с цел набавяне на имотна облага, за което НК предвижда наказание лишаване от свобода до 6 години и глоба до 6000 лева.