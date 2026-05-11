Нова мащабна инициатива за по-добър живот, устойчиви общности и отговорно бъдеще

Емблематичната кампания „Да изчистим България заедно“ ще се проведе на 6 юни като част от новата инициатива

От 1 до 7 юни 2026 г. bTV Media Group поставя началото на нова мултитематична инициатива – „Седмица на бъдещето“, която надгражда успешната концепция на „Зелената седмица“ и разширява нейния фокус към темите, които оформят качеството на живота днес и утре.

С мисия да вдъхновява отговорни избори, активен начин на живот и грижа към хората и средата около нас, „Седмица на бъдещето“ ще обедини телевизионното, радио и дигиталното съдържание на bTV около важни обществени теми – от здраве, семейство и образование, през технологии и устойчив начин на живот, до силата на общностите и личния пример.

В центъра на инициативата остава ангажиментът към природата и обществото, но с още по-широк поглед към бъдещето – такова, в което качеството на живот се създава чрез информирани решения, активни хора и споделена отговорност. С вдъхновяващи истории, добри примери и практически идеи всяка от темите в „Седмица на бъдещето“ ще насочва вниманието към малките действия, които променят средата и начина ни на живот към по-добро.

Началото на инициативата на 1 юни ще бъде поставено в Международния ден на детето с темата „Детски свят“ и фокус върху бъдещето през очите на най-малките. В рамките на седмицата акцент ще бъдат още темите „Вкусът като култура“, „Ритъмът на движението“, „Умен живот“, „Заедно за климата“ и „Героите сред нас“.

Емблематичната доброволческа кампания „Да изчистим България заедно“ също ще стане част от „Седмица на бъдещето“ като естественачаст от инициативата и ще се проведе на 6 юни в деня, посветен на „Общностите, които вдъхновяват“. Така денят на голямото почистване се връща към първоначалната си философия – да подготвим природата и местата, в които живеем, за месеците, в които прекарваме повече време навън – в парковете, планините, около реките и морето.

В рамките на инициативата зрителите, слушателите и онлайн потребителите ще открият специално съдържание във всички платформи на bTV Media Group, посветено на вдъхновяващи личности, добри примери, иновации, устойчиви практики и идеи за по-пълноценен и осъзнат живот. Всеки ден ще бъде посветен на различна тема, свързана с бъдещето на хората, градовете, природата и общностите.

„Седмица на бъдещето“ е покана към всички българи да бъдем по-активни, по-свързани и по-отговорни към света, който създаваме заедно. Защото бъдещето не е просто време, което ни очаква – то започва с действията ни днес.