Спипаха гастрольор от Варна след кражба от пловдивски мол

Криминалисти от Второ РУ в Пловдив разкриха извършител на кражба от търговски обект в пловдивски мол. Работата им започнала по сигнал, че на 23 април т. г. в магазин била установена липсата на различни артикули на обща стойност над 250 евро. При организираните оперативни и издирвателни действия се оказало, че посегателството е дело на гастрольор от Варненска област. 34-годишният мъж има предишни присъди и регистрации в полицията, а при залавянето направил самопризнание за стореното.