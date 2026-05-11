Омбудсманът Велислава Делчева стартира кампания за възрастните хора "Живот и здраве да е"

На 12 май 2026 г. (вторник) от 11.00 ч. в столичния пенсионерски клуб на бул. „Димитър Петков" № 72, вх. „В", ет. 1, омбудсманът Велислава Делчева ще се срещне с възрастни хора и заедно ще дадат старт на кампанията „Живот и здраве да е", подкрепена от специалистите на лаборатория „Рамус", съобщиха от пресслужбата на обществения защитник.

Инициативата акцентира върху значението на профилактиката като ключов фактор за ограничаване на хроничните незаразни заболявания, сред които сърдечно-съдовите и онкологичните заболявания, хроничната обструктивна белодробна болест и диабетът.

Фокус ще бъде поставен върху навременните изследвания и ранната диагностика, които дават възможност за по-ефективно лечение, по-добър контрол върху здравословното състояние и по-високо качество на живот.

По време на срещата гражданите ще могат да поставят всякакви въпроси, свързани с доходи, високите цени, достъпа до здравеопазване, проблемите при процедурите пред ТЕЛК и НЕЛК и ще бъдат консултирани от омбудсмана и експертите на институцията.