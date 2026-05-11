Министър Вълчев назначи проверка на заместничката си Панджерова

Проф. Георги Вълчев Снимка: Георги Палейков

Министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев назначи проверка на новоназначения заместник-министър Ася Панджерова във връзка със сигнали за конфликт на интереси. Случаят е свързан с нейни оценки на 12 проекта по програма „Еразъм+" на стойност над 1,6 млн. евро, за които се твърди, че са печелени от фирми, свързани с нейния съпруг.

"Тези сигнали не ми бяха известни. Нека да приключи и обществото ще получи отговор. Всичко, което се потвърди или отхвърли, ще рефлектира върху работата на екипа", заяви министър Вълчев пред БНТ

По-рано днес за Панджерова писа и депутатът от ПП Николай Денков

Вълчев подчерта, че няма да допуска компромиси с почтеността на администрацията и всеки ще понесе последствията си, ако бъде установено нарушение. Към момента проверката има за цел да изясни всички обстоятелства около дейността на Панджерова преди встъпването ѝ в длъжност.

Министър Вълчев е в Рилския манастир, където днес ще бъдат връчени наградите "Св. Йоан Рилски" на МОН. Престижните отличия се връчват на директори на образователни институции за заслуги и принос за развитието на образованието в България.

