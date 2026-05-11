Задържаха мъж с 19 дози фентанил в столичния квартал „Красна поляна"

Задържаха мъж за държане на 19 дози фентанил, известен като „зомби наркотика". Той е особено опасен наркотик, на който трябва ефективно да се противодейства. Това съобщи на брифинг говорителят на Софийската районна прокуратура Николай Николаев.

Случаят е от 9 май, когато мъж от Благоевград е задържан в София в кв. „Красна поляна" за държане на 19 дози фентанил.

В същия ден държателят на този наркотик е обвинен и е задържан за срок до 72 часа. Предстои внасяне на искане за мярка за неотклонение "задържане под стража".