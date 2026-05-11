Фанфари от Раковски поведоха празничното шествие в Пловдив на 11 май (Снимки, видео)

Няма ли в пловдивските училища такива оркестри, питат пловдивчани - оказа се не

Винаги сме си поддържали оркестъра, децата са от 3-и до 7-и клас, обясни директорката на ОУ "Хр. Смирненски" в Раковски

Прочутата Хуманитарна гимназия в Пловдив - дала на България възпитаници като Иван Вазов, Пейо Яворов и премиерите Константин Стоилов, Андрея Ляпчев, Иван Гешов, както и редица други прославени ученици, поведе на традиционно шествие за 11 май своите възпитаници заедно с иконата на светите братя Кирил и Методий. С иконата на светите братя Кирил и Методий тръгна шествието от Хуманитарната гимназия в Пловдив. Снимка: Мая Вакрилова

Най-отпред вървеше фанфарният оркестър на ОУ "Христо Смирненски" от град Раковски. Пременени като Ботеви четници, малките музиканти дадоха първите акорди на "Върви, народе възродени", а след тях колоната потегли със стотици ученици. На 11 май по стар стил се отбелязва Деня на солунските братя, дали четмо и писмо на българите. И това е патронният празник на Хуманитарната гимназия, която е на 141 години. Фанфарният оркестър на ОУ "Христо Ботев" дойде в Пловдив, за да поведе шествието за 11 май. Музикантите, ръководени от своя преподавател по музика, огласиха главната улица на втория по големина град. Снимка: Мая Вакрилова

"Няма ли в пловдивските училища фанфарни оркестри", питаха пловдивчани. И си спомниха, че преди във всяко учебно заведение е имало такива. Стана ясно, че май само в СУ "Паисий Хилендарски" в Пловдив има фанфари, но съставът е много малък. Докато Раковски винаги си е поддържал оркестъра и това е за уважение, коментираха преподаватели. "Нашето училище винаги си е поддържало оркестъра. Децата, които свирят, са от 3-и до 7-и клас и всяка година се попълва. Имат си ръководител, който е учителят по музика", обясни пред "24 часа" директорката Нина Недева.

Шествието прекоси малката Главна и се отправи по улица "Съборна" пред барелефа на Кирил и Методий. Там поднесоха цветя и венци на двамата първоучители. Именно от това място на 11 май през 1851 г. за първи път се чества 11 май у нас. След това мнозина от тях влязоха в близката Градска художествена галерия да разгледат експозицията.

Преди да тръгне шествието от Хуманитарната гимназия, директорът Емил Начев награди ученици, участвали в състезание по български език и литература.

Най-напред поднесоха венец и цветя пред паметника на светите братя пред Хуманитарната гимназия. Снимка: Мая Вакрилова Ученици изнесоха училищната икона на светите братя Кирил и Методий.