Дибала си тръгва от "Рома"

Прокуратурата в Бургас иска постоянен арест за двама, обвинени като сводници

Част от доказателствата по делото. Снимка: РП - Бургас

Районна прокуратура - Бургас внесе в съда искане за вземане на мярка за неотклонение "задържане под стража" по отношение на А.А. и Л.П. Те са обвинени за това, че в съучастие като съизвършители са предоставяли помещение за полови сношения, извършвани с користна цел, съобщават от държавното обвинение.

Помещението е предоставяно на различни лица. Престъплението е осъществено в периода от 17.11.2025 година до 09.05.2026 година в град Бургас.

Обвиняемите са задържани при специализирана операция на ГДБОП, проведена на територията на общините Бургас и Несебър. Тя е осъществена под надзора на Районна прокуратура - Бургас.

Установено е, че А.А. и Л.П. са свързани със собствеността на търговски обект, предлагащ помещения за полово сношение с користна цел. По време на разследването са извършени лични обиски, претърсвани и изземвания в нощно заведение, 4 жилища и 2 превозни средства. Иззети са пликове с пари на обща стойност над 14 000 евро, мобилни телефони и документация, свързана с разследването.

Районен съд - Бургас е насрочил заседанието по разглеждане на искането за налагане на мярка за неотклонение „задържане под стажа" по отношение на обвиняемите за 11.05.2026 година от 14.30 часа.

По досъдебното производство към наказателна отговорност е привлечена и В.В. Тя е обвинена за това, че в горепосочения период е свождала лица от женски пол към съвкупление с различни лица, като деянията са извършвани с користна цел. По отношение на нея е взета мярка за неотклонение "подписка".  

